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外資賣超54.72億 調節面板雙虎、敲進台企銀

2023/2/13 17:08
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（中央社記者賴言曦台北13日電）台股今天終場下跌42.37點、收在15544.28點。三大法人合計賣超新台幣77.56億元，其中外資及陸資賣超54.72億元，調節個股包含友達、群創及聯電等電子股。

台股今天成交值1764.99億元。三大法人自營商賣超26.82億元，投信買超3.98億元，外資及陸資賣超54.72億元，合計賣超77.56億元。。

據台灣證券交易所統計，外資賣超前10名個股包含約2.4萬張友達、約2.1萬張國泰永續高股息及約1.3萬張元大台灣50反1。其餘外資賣超個股依序為聯電、群創、力積電、中化、晟銘電、陽明、新光金。

觀察外資買超前10名個股，其中以敲進約2萬張台企銀最多，其餘依序為國泰智能電動車、元大滬深300正2、緯創、中信金、仁寶、兆豐金、華新、開發金及合勤控。

今天買超的投信則敲進最多金融股，其中又以買超5127張開發金居冠，其餘投信買超個股依序為永豐金、仁寶、元大金、宏碁、中信金、台泥、中鴻、英業達及第一金；賣超部分則以調節2334張長榮航最多。（編輯：趙蔚蘭）1120213

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