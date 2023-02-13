美通膨數據即將公布 新台幣連8貶收30.238元
2023/2/13 18:22
（中央社記者潘姿羽台北13日電）美國即將公布最新通膨數據，市場繃緊神經，觀望氣氛濃厚，台灣股匯市今天同步走跌，新台幣兌美元收盤收在30.238元，重貶1.02角，連續8個交易日貶值，台北及元太外匯市場總成交金額則略為收斂至14.93億美元。
美國1月消費者物價指數（CPI）將在14日出爐，台股今天投資氣氛觀望，早盤一度跌逾百點，低點至15465.56點，盤中跌幅收斂，15500點失而復得，終場以15544.28點作收，下跌42.37點。
新台幣匯率延續疲弱態勢，今天開盤價為30.19元，盤中最低觸及30.254元、重貶1.18角，終場則以30.238元作收，仍貶1.02角，幾乎全數回吐兔年開紅盤以來的升幅。
外匯交易員表示，美國最新公布的就業數據強勁，支持升息之路走得更遠，聯準會官員也相繼放鷹，讓市場風險偏好情緒降溫，熱錢縮手之下，股匯市陷入整理。
外匯交易員進一步指出，美國即將公布關鍵通膨數據，市場繃緊神經，希望由數據走勢判斷美國通膨發展以及預測聯準會後續動向；眼前先等明天數據出爐，觀察金融市場如何反映，局勢也會更為明朗。（編輯：趙蔚蘭）1120213
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