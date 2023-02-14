股匯雙漲 新台幣終止連8貶收30.215元

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）受到美股四大指數全數走揚激勵，台灣今天上演股匯雙漲，在外資匯入之下，新台幣匯率得以終止連8貶，收盤收在30.215元，小升2.3分，台北及元太外匯市場總成交金額12.955億美元。

美股大漲、台股同樂，加權股價指數今天在電子與觀光、運輸等傳產帶動下開高走高，上漲110.2點，收在15654.48點，創下近8個月來新高。

新台幣匯率以30.21元開盤後，也迅速升破30.2元價位，最高升抵30.175元。

儘管美國最新通膨數據即將公布，台灣股匯市仍一掃連日陰霾，雙雙走揚，外匯交易員指出，市場普遍認為美國通膨月增率上漲，年增率放緩，股匯市連續整理好幾天，便是提前反映對美國通膨不會這麼快緩和的預期，今天則在美股上漲帶動下，外資跟進布局、回補台股，新台幣隨之走揚。

外匯交易員認為，除非美國最新通膨數據有超乎預期的結果，市場才會進一步反映；此外，零售數據即將公布，美國聯準會下一次開會之前，也還有新的就業數據、通膨數據出爐，市場訊息多空交雜，接下來得先看數據表現，靜待局勢明朗化。（編輯：趙蔚蘭）1120214