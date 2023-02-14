投資人等待美國通膨數據 亞股走勢分歧

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（中央社香港14日綜合外電報導）由於至關重要的美國通貨膨脹數據將在今天稍晚公布，投資人嚴陣以待，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，股市經歷1月亮麗表現後，過去幾週走勢不穩，因交易商思索美國聯邦準備理事會（Fed）是否會有更多升息行動，以促進依舊火熱的美國經濟降溫。

根據彭博（Bloomberg）提供的數據，美國消費者物價指數（CPI）漲幅預估會從去年12月的6.5%降至1月的6.2%。

然而，這樣的通膨數據仍舊遠高於聯準會的2%目標。分析師更警告，若公布的CPI數據攀升，恐怕會引爆股市沉重賣壓，因為投資人本已擔憂美國經濟可能落入衰退。

華爾街股市昨天勁揚，三大指數收盤漲幅皆逾1%。但亞洲股市今天未能完全承接買氣，開盤漲勢強健，但後繼無力。

東京股市收盤上漲0.6%，上海股市收高0.3%，雪梨、首爾、台北和雅加達股市也收紅。

但香港股市受到中國科技股再度走跌拖累，收盤下滑0.2%；新加坡、馬尼拉和曼谷股市同樣收低。威靈頓股市則收平。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1120214