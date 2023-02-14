更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國銀去年底對中曝險探新低 投資金額年減逾千億

2023/2/14 22:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）2022年底國銀對中國曝險降至新台幣1.07兆元、探史上新低。從授信、投資及資金拆存3大構成觀察，以投資曝險年減1561億元最多，其次是授信年減719億元、資金拆存年減358億元，全面呈現下滑。

金管會公布最新統計，2022年第4季底止，國銀對中國地區曝險總額達1兆757億元、曝險總額占上年度決算後淨值達26.02%，曝險總額與曝險占淨值比率雙雙續探史上新低點。

國銀對中國地區曝險，主要由授信、投資及資金拆存3大項目構成。

對比2021年第4季底，2022年第4季底國銀對中國地區曝險年減2638億元，其中以投資曝險大減1561億元最多，其次是授信曝險年減719億元、資金拆存曝險年減358億元。

若與2022年第3季底相比，2022年第4季底國銀對中國地區曝險季減近1112億元，其中以授信曝險季減694億元最多，其次是投資曝險季減363億元、資金拆存季減54億元。

從個別銀行觀察，大部分銀行對中國地區曝險都呈現減少態勢，僅少數外銀，如渣打（台灣）、滙豐（台灣）對中國地區曝險相對呈現增加。

金管會銀行局副局長童政彰指出，主要仍是渣打銀及滙豐銀本身業務上的考量。

相比2022年第3季底，渣打銀對中國曝險3大構成中，以授信曝險季增15.29億元較顯著，至於滙豐銀對中國曝險，以投資曝險季增11.32億元較顯著。（編輯：趙蔚蘭）1120214

#國銀
#中國
#渣打銀
童政彰
地緣政治風險升溫 國銀去年底對中曝險探史上新低普發6000元屆時怎麼拿？12家金融機構ATM可領現金
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族