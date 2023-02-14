國銀去年底對中曝險探新低 投資金額年減逾千億

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（中央社記者謝方娪台北14日電）2022年底國銀對中國曝險降至新台幣1.07兆元、探史上新低。從授信、投資及資金拆存3大構成觀察，以投資曝險年減1561億元最多，其次是授信年減719億元、資金拆存年減358億元，全面呈現下滑。

金管會公布最新統計，2022年第4季底止，國銀對中國地區曝險總額達1兆757億元、曝險總額占上年度決算後淨值達26.02%，曝險總額與曝險占淨值比率雙雙續探史上新低點。

國銀對中國地區曝險，主要由授信、投資及資金拆存3大項目構成。

對比2021年第4季底，2022年第4季底國銀對中國地區曝險年減2638億元，其中以投資曝險大減1561億元最多，其次是授信曝險年減719億元、資金拆存曝險年減358億元。

若與2022年第3季底相比，2022年第4季底國銀對中國地區曝險季減近1112億元，其中以授信曝險季減694億元最多，其次是投資曝險季減363億元、資金拆存季減54億元。

從個別銀行觀察，大部分銀行對中國地區曝險都呈現減少態勢，僅少數外銀，如渣打（台灣）、滙豐（台灣）對中國地區曝險相對呈現增加。

金管會銀行局副局長童政彰指出，主要仍是渣打銀及滙豐銀本身業務上的考量。

相比2022年第3季底，渣打銀對中國曝險3大構成中，以授信曝險季增15.29億元較顯著，至於滙豐銀對中國曝險，以投資曝險季增11.32億元較顯著。（編輯：趙蔚蘭）1120214