台股開盤跌156.81點

首頁 / 證券台股開盤跌156.81點2023/2/15 09:03請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北15日電）台北股市今天開盤跌156.81點，加權股價指數為15497.67點，成交金額新台幣39.51億元。1120215#台北市聚焦新聞巴菲特狠砍ADR台積電開盤挫19元 台股大跌183點影片／台灣搜救隊返台 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝台荷國會外交首例 荷眾議院接待台立委訪團中部以北10縣市低溫特報 吳德榮：17日起回暖「悲情城市」數位版首映 梁朝偉睽違10年訪台驚喜現身歐洲議會通過 2035年起禁止販售化石燃料新車早安世界》疫情趨緩 20日起恢復開放港澳居民來台自由行巴菲特罕見操作 上季砍台積電ADR持股86%土敘強震逾4.1萬死 哈泰婦女受困205小時獲救林智堅為論文寫作瑕疵致歉 撤回台大碩士學位訴願中國偵察氣球之後 美在阿拉斯加附近攔截俄羅斯戰機普發6000元屆時怎麼拿？12家金融機構ATM可領現金影片／土耳其強震男子受困198小時 中華搜救總隊成功救出美國1月CPI年增6.4% 降溫速度趨緩台灣中心為土敘震災勸募遭質疑 北市社會局：如不同意可要求退款台灣美光裁員 桃市勞動局：150人優離若權益受損可提調解中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。