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首頁 / 證券

美通膨數據未緩解升息疑慮 亞股普遍走跌

2023/2/15 18:25
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（中央社香港15日綜合外電報導）美國最新公布的通膨數據未能緩解投資人對聯準會（Fed）將持續加速升息的疑慮，亞洲股市今天普遍走跌。市場憂心，聯準會升息過速恐會造成經濟衰退。

法新社報導，美國最新公布1月消費者物價指數（CPI）年增6.4%，雖較12月增幅減緩，仍高於市場預估，意味著通膨重返正常水準恐比預期時間還長。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「（CPI數據）雖大致符合預期，仍凸顯要將通膨降至聯準會的目標，恐比一般預期的時間還長。」

「在這種情況下，也可能導致利率水準將更高和升息時間將更久。某種程度來說，和市場目前仍押注聯邦基金利率今年稍後將調降的看法背道而馳。」

美國通膨數據公布後，貨幣決策官員重申，他們決心持續維持升息路線。目前市場預估利率可能從目前的4.5%至4.75%，上調至5%以上。

市場目前焦點轉到美國今天稍後將公布的零售銷售數據。

前一天的華爾街股市走勢震盪分歧，亞股今天跌多漲少。

港股恆生指數收跌1.4%，來到20812.17點。上海綜合股價指數收低0.4%，以3280.49點作收。

日股基準日經225指數收挫0.4%，來到27501.86點。

至於其他亞股，首爾、雪梨、台北、曼谷和雅加達股市都收跌。紐西蘭和馬尼拉股市則微幅收高。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120215

#亞股
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