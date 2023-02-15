未登工廠提改善計畫3/19截止 尚有1.6萬家未送件

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（中央社記者曾智怡台北15日電）未登記工廠需在3月19日前完成並提送工廠改善計畫，截至目前仍有1萬6000餘家工廠尚未提送；經濟部今天重申，逾期除將錯過爭取合法化機會，恐面臨工廠斷水斷電或被拆除風險，呼籲業者儘速提送改善計畫。

由於未登記工廠提送改善計畫期限將屆，經濟部偕同地方政府自1月初啟動巡迴說明會列車，已完成辦理縣市包括台中市、彰化縣、新北市、高雄市；後續規劃於桃園市、台南市，並於3月中上旬前完成環島巡迴，相關說明會期程將公布在經濟部特定工廠登記專區網站。

經濟部今天發布新聞稿表示，今天輔導列車駛向大嘉義地區，本次說明會現場提供簡化版改善計畫供業者參考，並派專人指導撰寫；工研院、中國生產力中心、中衛中心及特登工廠聯合會皆設立諮詢台提供業者諮詢；嘉義縣、嘉義市政府亦派專人於現場收件，統計現場約200家業者出席。

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截至目前為止，仍有1萬6000餘家工廠尚未提送改善計畫，經濟部呼籲業者，務必於今年3月19日前送件至地方政府，以免喪失輔導資格；經濟部也請地方政府以辦理說明會、掛號信通知、電話通知或到廠訪視等方式，促請業者儘速送件。

經濟部強調，業者逾期未提送改善計畫，地方政府將依法駁回納管申請，而使其錯過爭取合法化的機會，更有面臨工廠斷水、斷電或被拆除的風險，呼籲業者不可延誤時機，儘速提送改善計畫。（編輯：張均懋）1120215