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台股開盤漲41.57點

2023/2/16 09:03
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（中央社台北16日電）台北股市今天開盤漲41.57點，加權股價指數為15474.46點，成交金額新台幣30.63億元。1120216

#台北市
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