台股開盤漲41.57點

首頁 / 證券台股開盤漲41.57點2023/2/16 09:03請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北16日電）台北股市今天開盤漲41.57點，加權股價指數為15474.46點，成交金額新台幣30.63億元。1120216#台北市聚焦新聞文化成年禮金擴大發放 18到21歲每人1200點可看展覽買書疫後就學貸款補助 符合條件將協助償還1年本息房貸支持方案補助3萬元 18歲以上可申請租金補貼劉文正經紀人改口：人還活著 死訊是將計就計避免騷擾本土1萬6477例 增61死、中重症210例健保部分負擔上路分2階段 急診、藥費調整最快4月實施貝萊德大摩等投資集團與巴菲特同步 出脫台積電持股美中晶片戰諜影重重 ASML控前中國員工盜用機密資訊房貸補貼方案出爐 符合條件一次拿3萬、55萬戶受惠蔡總統軍禮歡迎巴拉圭總統阿布鐸 盼台巴共創疫後經濟繁榮韓國黑鷹特技隊過境高雄機場 航空迷搶拍17縣市低溫特報苗栗7.4度 吳德榮：19日再迎冷空氣平地探10度氣球事件掀外交風波 美：維持與中國對話管道台海爭端衝擊全球 美副國務卿籲各國勸阻習近平刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世早安世界》台灣搜救隊返台 憶土耳其震災任務：歷來最光榮難忘經驗中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。