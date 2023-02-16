外資買超72.81億元 加碼航空雙雄、面板雙虎

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（中央社記者潘智義台北16日電）美股收漲，台股受巴菲特大賣台積電ADR消息影響淡化，今天收盤漲117.61點；外資買超新台幣72.81億元，買超華航7萬8888張居冠，二至四名依序為群創、長榮航、友達；航空雙雄、面板雙虎成外資熱門標的。

加權指數今天終場收在15550.5點，上漲117.61點，漲幅0.76%，成交值新台幣2298.4億元。

三大法人同步買超，合計買超110.44億元，其中外資及陸資買超72.81億元、投信買超21.47億元、自營商買超16.16億元。外資買超華航7萬8888張居冠，其次依序為群創3萬7484張、長榮航3萬677張、友達2萬3732張；航空雙雄、面板雙虎是今天外資最熱門標的。

外資買超前10名依序為華航、群創、長榮航、友達、華邦電、寶成、鴻海、彩晶、華新、台企銀。

外資賣超以元大台灣50反1的7萬7658張最多，其次為國泰臺灣加權反1 9882張，元大台灣50也列在賣超第8名。（編輯：黃國倫）1120216