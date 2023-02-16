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股匯齊揚 新台幣量縮小升收30.28元

2023/2/16 18:06
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（中央社記者潘姿羽台北16日電）台股反彈越過15550點，加上美元指數漲高回落，帶動新台幣匯率翻揚，今天收盤收在30.28元，小升2.8分，台北及元太外匯市場總成交金額15.35億美元。

美國通膨續處高檔，最新公布的1月零售數據又優於預期，再為美國聯準會繼續升息提供有利支撐，美元指數應聲強彈，一度衝破104，旋即賣壓湧現，指數回落。

儘管零售數據出乎意料強勁，一度引發市場升息憂慮，美股開低反映，但企業財報佳，美股四大主要指數均收漲。

美股收紅，加上巴菲特大賣台積電ADR消息影響淡化，台股加權股價指數越過15500點，今天收在15550.5點，上漲117.61點；三大法人同步買超，其中外資及陸資買超72.81億元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.35元，受強勢美元影響，匯價最低觸及30.37元、創盤中近1個月新低，但也吸引出口商進場拋匯，加上美元指數回落，以及外資匯入買超台股，均支撐匯價由貶轉升，重返30.2元價位。

不過外匯交易員指出，近期市場多空交雜，各種解讀都有，操作缺乏方向性，短線新台幣難脫區間整理格局，預計會在30元至30.5元的區間波動，靜待局勢明朗提供指引。

根據央行統計今天主要貨幣對美元變動，美元指數升值0.08%，人民幣貶0.16%、韓元貶0.2%，日圓跌幅較深達0.32%，新加坡幣升值0.05%，新台幣升0.09%，在亞幣當中相對穩健。（編輯：趙蔚蘭）1120216

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