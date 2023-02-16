去年房屋稅女性納稅人占44.9% 兩性差距創新低

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（中央社記者張璦台北16日電）財政部統計，2022年房屋稅女性納稅義務人占44.9%，兩性差距10.2個百分點，創歷年最小；同時，雙北女性納稅人比重高於男性， 台北市達51.6%居冠，其次是新北市50.1%。

財政部今天發布統計通報，近10年，不含非自然人及公同共有所有權人的房屋稅開徵戶數，由2012年的943萬戶逐年成長至2022年的1149萬戶。

其中，2022年房屋稅女性納稅義務人占44.9%，雖仍低於男性納稅義務人占比55.1%，但兩性距10.2個百分點，創歷年最小差距。

按縣市別觀察，財政部統計處指出，2022年房屋稅開徵戶中，僅雙北女性納稅人比重高於男性，以台北市51.6%居冠，其次為新北市50.1%，其餘縣市女性均低於5成，基隆市、桃園市各約49%，僅次於雙北，但嘉義、雲林、金門及連江等4縣不及3成，尤其以連江縣 23.7%最低。

整體而言，統計處表示，都會區女性擁有房產比重普遍高於農業縣市。

依性別及年齡級距交叉觀察，2022年19歲以下男性納稅人占比達6成7，統計處分析，主要是未成年者持有不動產多數來自於繼承或贈與，而台灣人普遍仍保有家產「傳子不傳女」的傳統觀念。

不過，統計處表示，隨年齡層上升，女性所得水準及經濟自主能力提高，房屋稅女性納稅人占比隨之上升，高點落於50歲至69歲年齡層，約占4成7。

統計處指出，近10年男性持有房屋平均每戶開徵面積均高於女性，但折算每坪現值後，女性持有坪數的平均現值反超過男性，2022年為1.25倍，且各縣市普遍存在這種現象。（編輯：張均懋）1120216