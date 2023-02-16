日商JERA退出 科理歐攜手道達爾能源開發海鼎風場

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（中央社記者曾智怡台北16日電）科理歐永續能源（Corio Generation）今天宣布和道達爾能源（Total Energies）簽署合作夥伴協議，將共同開發海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）；根據協議，科理歐仍是此計畫最大股東及領導開發商，擁有50%加10股的股份。

媒體報導日商捷熱能源（JERA）將出售在台所持44%海鼎離岸風電計畫股權，經濟部日前表示，台灣JERA目前仍投資台灣海洋、海能風場；至於海鼎專案，已有知名法商表達接手JERA權益意願。

原持有海鼎離岸風電計畫44%股權的日本捷熱能源（JERA），近期陸續傳出其將撤資消息，JERA僅發布聲明重申對於台灣現行專案的堅定承諾。

海鼎離岸風電計畫場址位於彰化外海，由海鼎一（Haiding 1）、海鼎二（Haiding 2）、海鼎三（Haiding 3）3個風場組成，在2018年即通過環評審查，通過容量達2GW。經濟部能源局在去年12月下旬公布海鼎離岸風電計畫中的海鼎二風場獲配區塊開發首期600MW的併網容量。

科理歐透過新聞稿說明，海鼎離岸風電計畫代表來自合作夥伴和計畫貸款方，直至風場建設完成前的數10億元投資，合作夥伴未來將依照風場持股比例進行注資。

道達爾能源可再生能源資深副總裁Vincent Stoquart表示，此次合作證明道達爾能源致力透過一系列投資，建立在全球的多元化能源商業模式，將全球可再生能源專案組合從2022年的17GW增加至2025年的35GW，展現2030年成為全球前5大可再生能源開發商之一的決心。

科理歐執行長柯爾（Jonathan Cole）表示，科理歐擁有全球最大的離岸風電專案組合之一，開發中的專案容量超過20GW；海鼎離岸風電計畫將為台灣創造更多就業機會，並提供在地企業參與能源轉型。

科理歐補充，此合作協議尚須獲得相關主管機關批准。（編輯：張均懋）1120216