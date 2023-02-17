台股開盤跌46.75點

首頁 / 證券台股開盤跌46.75點2023/2/17 09:04請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北17日電）台北股市今天開盤跌46.75點，加權股價指數為15503.75點，成交金額新台幣26.53億元。1120217#台北市聚焦新聞送愛到土耳其 外交部：募集348公噸物資超越預期索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現偵察氣球加劇美中緊張關係 傳五角大廈將派員來台北投地震規模3.1 最大震度台北新北3級張育成再披紅襪隊戰袍 強調現在目標是經典賽西班牙通過新法 滿16歲可自由改變身分證上性別管線破裂搶修 基隆約2萬戶上午停水土耳其強震後11天2女子獲救 家屬擁抱淚謝救難人員全自駕功能安全疑慮 特斯拉召回美國逾36萬輛車美國懷俄明州通過挺台決議案 參議長：今年支持更顯重要拜登：不會為擊落中國氣球道歉 但盼與習近平對話早安世界》房貸補助符合條件者一次領3萬 18歲以上學生可申請租金補貼東引靶場拾獲簡體字樣氣球 陸軍初判氣象探測器NCC：台馬海纜遭中國漁船勾斷 年底將備援達平時通訊水準氣球無人機若侵入領空 日本擬允自衛隊擊落中國放棄清零後多少人死於疫情？紐時：至少100萬中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。