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台股開盤跌46.75點

2023/2/17 09:04
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（中央社台北17日電）台北股市今天開盤跌46.75點，加權股價指數為15503.75點，成交金額新台幣26.53億元。1120217

#台北市
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