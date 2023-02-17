台積電跌逾2%、金融撐盤有限 台股盤中跌百點

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）台股今天開低走跌，權王台積電跌幅逾2%，電子走弱、金融撐盤有限，盤中台股下跌逾百點，失守15500點關卡和短期均線。法人表示，內資和中小型股相對活潑，個股表現居多，若年線約15230點有守，不擔心短期均線反轉。

美國1月生產者物價指數（PPI）意外強勁，年增6%、月增0.7%，引發市場對美國聯準會（Fed）擴大升息疑慮，美股4大指數同步下挫，台股今天開低走跌，失守15500點整數關卡，短期均線包括5日線約15525點和10日線約15523點也告失守，大盤最低來到15418.43點，下跌132.07點，盤中金融撐盤，大盤跌幅一度收斂至百點。

到10時50分，台股加權指數來到15430.08點，下跌120.42點，盤中成交值來到新台幣1202.09億元，其中電子股下跌1.14%，金融股勁揚0.52%，航運股翻黑下跌0.8%。

電子權值股台積電盤中最低來到516元，跌12元，跌幅2.27%，市值失守13.4兆元；聯電小跌、日月光投控跌逾1%，聯發科小漲，鴻海小跌。

兆豐投顧協理黃國偉表示，台股今天盤中走勢主要反映美股表現，主要是近日美國公布的經濟數據，引發市場對美國聯準會升息幅度擴大的疑慮，但整體觀察，市場情緒並未因此轉向。

黃國偉指出，台股目前內資和中小型股相對活潑，個股表現，若年線約15230點有守，不擔心短期均線反轉。（編輯：楊凱翔）1120217