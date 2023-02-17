中油平穩雙機制續行 下週汽柴油價估不調整

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國際油價上漲，中油持續運作油價平穩雙機制，預估20日凌晨零時起，汽柴油每公升價格皆不調整。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北17日電）俄國宣布3月起減產原油每日50萬桶，加上石油輸出國家組織（OPEC）上調全球石油需求預測，國際油價聞聲上漲。中油持續運作油價平穩雙機制，預估20日凌晨零時起，汽柴油每公升價格皆不調整。

依照預測，92無鉛汽油每公升為29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.5元。

根據中油浮動油價公式，累算至2月16日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶84.23美元，較上週81.85美元上調2.38美元；新台幣兌美元匯率為30.26元，較上週30.058元貶值0.202元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲1.3元，柴油零售價格每公升調漲1.9元。

中油為符合亞鄰最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此預估20日凌晨零時起，汽柴油每公升價格均不調整。（編輯：翟思嘉）1120217