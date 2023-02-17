更多編輯台推薦新聞：
Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中油平穩雙機制續行 下週汽柴油價估不調整

2023/2/17 11:37（2/17 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國際油價上漲，中油持續運作油價平穩雙機制，預估20日凌晨零時起，汽柴油每公升價格皆不調整。（中央社檔案照片）
國際油價上漲，中油持續運作油價平穩雙機制，預估20日凌晨零時起，汽柴油每公升價格皆不調整。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北17日電）俄國宣布3月起減產原油每日50萬桶，加上石油輸出國家組織（OPEC）上調全球石油需求預測，國際油價聞聲上漲。中油持續運作油價平穩雙機制，預估20日凌晨零時起，汽柴油每公升價格皆不調整。

依照預測，92無鉛汽油每公升為29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.5元。

根據中油浮動油價公式，累算至2月16日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶84.23美元，較上週81.85美元上調2.38美元；新台幣兌美元匯率為30.26元，較上週30.058元貶值0.202元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲1.3元，柴油零售價格每公升調漲1.9元。

中油為符合亞鄰最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此預估20日凌晨零時起，汽柴油每公升價格均不調整。（編輯：翟思嘉）1120217

#中油
#油價
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族