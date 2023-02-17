台股失守15500點 法人：中小型股相對活躍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）台股今天走低震盪，台積電下跌近1.9%，終場大盤下跌70.8點，收在15479.7點，失守15500點和10日均線，台股週線也下跌106.95點。法人指出，大盤年線仍有支撐，雖然近日台積電向下修正，但中小型股相對活潑，個股表現。

美國1月生產者物價指數（PPI）意外強勁，年增6%、月增0.7%，引發市場對美國聯準會（Fed）擴大升息疑慮，美股4大指數同步下挫，台股今天開低走跌，失守15500點整數關卡以及10日線約15525點。

終場台股加權指數收在15479.7點，下跌70.8點，跌幅0.46%，成交值來到新台幣2100.96億元，加計盤後2127.7億元，電子股終場下挫0.93%，金融股漲0.72%，航運股翻黑下跌0.8%。台股今天也收週線，下跌106.95點。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超121.88億元，其中自營商賣超15.35億元，投信買超10.36億元，外資及陸資賣超116.89億元。

兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪表示，台股今天走勢反映美股下挫，近日美國公布的經濟數據意外強勁，通膨疑慮增加，市場原先預期美國聯準會（Fed）升息腳步走緩的心理轉淡，但也沒有因此轉空。

黃國偉指出，外在大環境並未改變，美國聯準會終點利率水準預期仍落在5%至5.25%區間，市場預期美國聯準會升息幅度並未因經濟數據意外強勁而改變。

展望台股後市，黃國偉分析，台股從前波低點約12630點附近反彈迄今，反彈幅度已近前波下修幅度的1/2，大盤近日走勢整理，符合年線約15231點突破後回測的技術面走勢。

黃國偉指出，儘管台股今天失守短期均線，不過年線仍有支撐，雖然近日台積電向下修正，但中小型股相對活潑，呈個股表現。（編輯：張均懋）1120217