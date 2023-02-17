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5G資安需求帶動 去年第4季電腦資訊服務業營收創新高

2023/2/17 16:23
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（中央社記者曾智怡台北17日電）受惠5G通訊、資安防護等需求攀升，經濟部統計處今天公布111年第4季電腦及資訊服務業營業額為新台幣1522億元，年增16%，寫下歷年單季新高，貢獻主力為電腦程式設計業，營收達1141億元。

經濟部統計處今天公布111年第4季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額概況。

電腦及資訊服務業營業額1522億元，為歷年單季新高，年增16%。其中，電腦程式設計業1141億元，年增14.8%，主因企業軟硬體整合設計、5G通訊技術及資安防護等業績攀升所致；資訊服務業380億元，年增19.7%，則是因網站拍賣平台的管理業者積極促銷，加上代客處理電子資料交換及雲端設備服務需求強勁緣故。

111年第4季專業技術服務業營業額1013億元，同樣寫下歷年單季新高，年增2.3%。其中，管理顧問業290億元，年增3.8%，統計處分析，主因能源、經營及網路通路行銷管理顧問諮詢業績活絡；另外，廣告業及市場研究業雖因耶誕節、世足賽推升廣告量，但因比較基數較高，營業額469億元，年減0.2%，結束連4季正成長。

專門設計業232億元，年增6.5%，主因辦公、住宅室內裝修及展覽活動設計接案量增加緣故；攝影業22億元，年減4.1%，結束連2季正成長，原因在於商品攝影需求減少，但影像輸出及戶外攝影等業務成長，抵銷部分減幅。

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111年第4季租賃業營業額447億元，為歷年單季新高，年增12.1%。其中，機械設備租賃業123億元，年增13.6%，主因半導體設備、營造用及辦公事務機械設備承租需求熱絡所致；運輸工具租賃業302億元，年增12.7%，則受惠汽機車租賃業者推出優惠專案吸引客群，加上汽車租賃業者多元化經營，持續挹注業績成長。

個人及家庭用品租賃業22億元，年減3%，結束連4季正成長，原因是自行車、禮服及體育器材設備等用品出租業績衰退。（編輯：林淑媛）1120217

#經濟部統計處
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