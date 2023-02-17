台股本週跌幅0.69% 半導體類股下跌3.9%最大

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（中央社記者潘智義台北17日電）台灣證券交易所公布統計，台股今天收在15479.7點，較上週下跌106.95點，跌幅約0.69%；其中以半導體類指數下跌3.9%最大，觀光類指數上漲10.57%為最大。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣48兆4741.27億元，較上週2月10日的48兆7971.25億元減少3229.98億元，減幅約0.66%。

本週未含金融類指數下跌132.27點，跌幅約0.98%，未含電子類指數上漲224.86點，漲幅約1.27%，未含金融電子類指數上漲170.45點，漲幅約1.15%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆344.27億元，全體上市股票成交金額為9659.99億元，股票成交量週轉率為1.63%。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3429.87億元，占全體上市股票交易金額35.51%；電子零組件類851.76億元，占8.82%；電機機械類598.24億元，占6.19%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類19.85%、觀光類11.14%、電機機械類6.65%。

累計今年初開盤迄今共26個交易日，集中市場總成交金額為5兆3559.62億元，市場日平均成交金額為2059.99億元，股票成交量週轉率為8.29%，股票日平均成交量週轉率為0.32%。（編輯：蘇志宗）1120217