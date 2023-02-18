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新台幣開盤貶0.2分 為30.406元

2023/2/18 09:18
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（中央社台北18日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.406元開盤，貶0.2分。1120218

#新台幣匯率
#新台幣兌美元
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