新台幣開盤貶0.2分 為30.406元

新聞專題台幣匯率1/300首頁 / 產經新台幣開盤貶0.2分 為30.406元2023/2/18 09:18請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北18日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.406元開盤，貶0.2分。1120218#新台幣匯率#新台幣兌美元#開盤聚焦新聞19日中午起變天 21至24日冷空氣強度接近冷氣團影片／八家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華歐盟中國恢復人權對話 互提對方痛點土耳其強震震垮執政黨建設牌 5月大選陷苦戰早安世界》藍委杯葛議事 陳建仁首次施政報告受阻卡美國脖子？中國傳將嚴審寧德時代與福特電池合約金融時報：美國防部副助理部長蔡斯已抵達台灣陳宗彥請辭行政院發言人獲准 羅秉成暫代通膨高漲 111年實質經常性薪資負成長創10年最大減幅日本首度實驗飛行車戶外載人 離地30公尺高澤倫斯基拒割地求和 白俄稱被攻擊才出兵烏克蘭曾仁和腰部不適退出經典賽 吳哲源遞補全球大城交通壅塞度調查倫敦最塞 台中居全台之首索羅斯：烏克蘭若戰勝將導致「俄羅斯帝國」解體華爾街日報：王毅關鍵時刻訪歐任務艱鉅 歐中關係難修好熱帶氣旋襲紐西蘭8人喪命 萬人流離失所多城鎮停電缺飲用水中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。請繼續下滑閱讀升息憂慮再起 新台幣收30.404元創逾1個月新低