美股漲少跌多 法人：台股待法說會發動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北20日電）投資人憂慮升息變數，美股上週五除道瓊指數外多數下跌，台股17日終場下挫70.8點，收在15479.7點，法人認為，本週逢台股超級法說會，加上MSCI季度調整生效，相關族群有望反映業績。

投資人憂慮未來恐持續升息，美股上週五多數下跌，道瓊工業指數終場上漲129.84點，或0.39%；標準普爾500指數下跌11.32點，或0.28%；以科技股為主的那斯達克指數下跌0.58%；費城半導體指數下跌49.369點，或1.62%。

台股17日指數走勢震盪，終場下挫70.8點，收在15479.7點，週線下跌106.95點。

法人認為，現階段台股仍需時間消化利空，短期間建議關注3月22日聯準會（Fed）將公布利率點陣圖，以及4、5月應可初步預見科技業下半年訂單狀況；通膨對零售終端消費的影響及後續是否反撲干擾市場，也應持續留意。

法人分析指出，本週逢台股超級法說會，加上MSCI季度調整於24日盤後生效，相關族群有望反映公司釋出的業績及展望訊息而有所表現機會，可留意展望動向。（編輯：楊凱翔）1120220