台股開盤跌27.69點

首頁 / 證券台股開盤跌27.69點2023/2/20 09:06請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北20日電）台北股市今天開盤跌27.69點，加權股價指數為15452.01點，成交金額新台幣24.08億元。1120220#台北市聚焦新聞俄烏戰爭週年專題》從西方獲得足夠彈藥和坦克 烏軍收復失土關鍵印第安納州參議會決議 支持台美簽貿易協定口罩解禁 青少年易有容貌焦慮症 學校、家長協助心理建設很重要中央社社群新單元開箱老照片 每日早報登陸IG北北基空氣品質亮紅燈 鄭明典提醒關好門窗別淋雨前美總統卡特進入臨終關懷 拜登祈禱致敬北韓試射彈道飛彈 金與正威脅把太平洋變靶場世界盃青年麵包西點大賽 台灣選手奪雙冠CNN：俄軍入侵烏克蘭一年 蒲亭統治出現模糊裂痕美日、美韓相繼聯合空中演訓 反制北韓射飛彈早安世界》2波冷空氣接力報到 明晚最冷台南以北低溫探11度台灣燈會閉幕19天湧逾1200萬人次 明年交棒台南T1雲豹英熊爆嚴重衝突 霍華德等12人遭驅逐出場2波冷空氣接力 21日晚間最冷台南以北探11度土耳其強震296小時後一家3口獲救 夫妻倖存小孩不治香港大學禁用ChatGPT 台大研議是否跟進中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。