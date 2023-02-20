台股盤中翻紅 權值股止跌中小型股雀躍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北20日電）力抗美國聯準會擴大升息隱憂，台股今天開低走高，台積電等權值股止跌，金融股、中小型股點火助攻，指數由黑翻紅，盤中一度上漲逾70點，來到15550點之上，暫時收復5日線與10日均線。

投資人憂慮美國聯準會（Fed）恐持續升息，美股上週五除道瓊指數外多數下跌；不過台股今天力甩頹勢，加上新台幣止穩，加權指數雖以15452.01點開低，但早盤即翻紅走高，盤中高點來到15550點之上，上漲逾70點。

11時24分左右，台股加權指數來到15533.63點，上漲53.93點，盤中成交值來到新台幣1343.99億元。

觀察類股表現，電子股上漲0.35%，金融股走揚0.89%，光電股大漲逾1.5%、百貨股勁揚約2%。

權值股走勢方面，晶圓代工廠台積電止跌，盤中回到平盤518元附近。IC設計族群創意、愛普勁揚，創意在千元關卡附近徘徊。面板雙雄群創、友達上漲約3%，鴻海小跌。

航運、觀光族群漲跌互見，長榮航、華航上漲約2%；雲品漲逾3%，寒舍逼近漲停，雄獅、鳳凰、晶華則回檔；電商股富邦媒強漲逾6%。（編輯：楊蘭軒）1120220