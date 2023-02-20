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台股多方格局未變 法人：留意美國升息隱憂

2023/2/20 16:52
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（中央社記者江明晏台北20日電）台股今天終場上漲71.53點，收在15551.23點，中小型股漲勢持續。法人指出，由於美國擴大升息的隱憂還在，美股短線仍處震盪整理，但台股由多方掌控的格局沒有改變。

台股今天在電子、金融股助攻下，帶動指數翻紅，終場加權指數上漲71.53點，漲幅0.46%，收在15551.23點，成交值新台幣2088.26億元。

投顧分析師指出，台股加權指數在上週累計下跌106.9 點，台積電今天回穩，加上金融股翻紅，櫃買指數創去年第4季以來新高，中小型股遍地開花，成功支撐大盤再度站上10日均線15541點。

分析師指出，美國1月CPI通膨數據年增6.4%，高於市場預期，意味著美國通膨下降的速度放緩，市場預期美國聯準會可能在3、5、6月連續3次升息，升息的終點利率可能來到5.25%，因此美股4大指數上週轉弱；加上本週聯準會官員將陸續發表談話，短線美股仍難擺脫震盪整理格局。

投顧分析師指出，台股雖然和美股連動，但股東會前的強制融券回補即將在3月開始密集展開，在籌碼優勢下，指數區間整理行情仍以類股輪動為主。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天攻上15500點整數關卡，主要受惠櫃買指數創波段新高，盤面中小型題材活絡，上漲家數大幅多於下跌家數，認為台股多方掌控的格局沒有改變，但有關美國擴大升息的隱憂還在，市場也將持續觀察法說會所釋出的展望。（編輯：張良知）1120220

#台股
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