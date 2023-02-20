外資賣超逾23億 調節東元群創、布局金融股

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（中央社記者江明晏台北20日電）台股今天漲71.53點，收在15551.23點，站回10日均線，外資今天賣超新台幣23.54億元，提款東元、群創、鴻海等個股，買進金融股。

台股今天漲71.53點，收在15551.23點，成交值新台幣2083.68億元。三大法人合計賣超19.76億元，其中自營商賣超5.89億元，投信買超9.67億元，外資及陸資賣超23.54億元。

根據公開資料顯示，外資賣超東元最多，達8300張；賣超群創居次，達6800張，另外對鴻海也賣超達6300張，居賣超第3名。賣超第4至10名還有元大滬深300正2、華孚、士電、國泰智能電動車、美時、華城及國泰台灣加權反1。

外資買超前3名均為金融股，分別買超國泰金、開發金、台新金各約1萬張、9100張、9000張，買超第4至10名還有中鋼、台企銀、華新、新光金、台中銀、日月光投控、富邦越南。（編輯：趙蔚蘭）1120220