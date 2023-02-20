亞股多數收高 惟升息疑慮仍未消散

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（中央社香港20日綜合外電報導）亞洲股市今天大多收高，但投資人預期美國將進一步升息，以對抗頑固的高通膨，因此心態上仍是陰霾籠罩。

股市一直難以在1月份的漲勢基礎上再接再厲，因為近日公布的數據顯示，美國聯邦準備理事會（Fed）仍有大量工作要做，才可能達到平抑物價的目標。

投資人正等待聯準會發布最新會議記錄，以了解官員們對下一步行動的看法。

上週，部分官員稱他們對在下次會議中升息2碼（50個基點）抱持開放態度，導致市場氣氛再受衝擊。

其他專家也警告，儘管通膨已開始放緩，但仍處於高位，因此借貸成本可能得持續調高，並維持更長時間，以抑制通膨。

上述言論再度引發全球最大經濟體美國可能陷入衰退的擔憂，分析人士警告，企業獲利也將受到打擊。

美股17日呈現分岐走勢後，亞洲市場今天也出現波動。

今天亞股由上海股市領漲，漲幅超過2%。高盛（Goldman Sachs）分析，隨著中國放棄清零計畫並重啟經濟活動，今年中國股市將大幅上漲。

此外，香港、東京、首爾、雪梨、曼谷和台北股市皆上漲，但孟買、新加坡、馬尼拉、雅加達和威靈頓收跌。（譯者：施施/核稿：林治平）1120220