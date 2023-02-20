央行：銀行去槓桿 去年第4季其他投資淨資產增額創高

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）中央銀行今天公布111年第4季國際收支，由於市場擔憂聯準會激烈升息將導致經濟硬著陸，基於風險趨避考量，紛紛將資金匯回母國，銀行也積極去槓桿，去年第4季其他投資淨資產增額因而寫下歷史新高紀錄。

央行統計，111年第4季經常帳順差233.9億美元，金融帳淨資產增加156.6億美元，央行準備資產增加109.3億美元。

經常帳方面，去年第4季商品貿易順差152.5億美元，年減85.4億美元，主要是受到全球景氣逐漸降溫及終端消費續弱，出口轉為負成長影響，進口也因國際原物料價格下跌及出口引申需求疲弱而減少；服務收支順差則為11.3億美元，較110年同季減少28.7億美元，主因是貨運收入減少。

金融帳方面，去年第4季其他投資淨資產增加111.9億美元，創史上新高，主因是銀行部門償還國外借款，對外負債減少；其中資產減少118.7億美元，意味資金呈現淨流入，減額不只是2019年第1季以來最大，也創下歷年單季第3大的紀錄。

央行官員說明，其他投資創紀錄，主要是大家都在降風險，資產面是民間部門將國外存款移回國內，負債則是銀行部門把手頭上外幣資金償還國外負債。

「不要把它看成台灣獨特現象」，央行官員指出，去年在美國聯準會快速升息之下，大家擔憂美國經濟會硬著陸，銀行部門加強去槓桿，這不只台灣，日本、新加坡都有同樣情況。

證券投資部分，去年第4季證券投資淨資產增加7.4億美元，為2012年第1季以來新低；全年證券投資淨資產則為1053.9億美元，創歷史新高紀錄。

央行官員表示，外資大幅流出，但本國資金也回流，去年資金雙向移動，「這在金融市場動盪之下，還蠻常見」。

直接投資部分，去年第4季直接投資淨資產增加34.1億美元，其中，居民對外直接投資淨增加56.0億美元，外資來台直接投資淨增加21.9億美元。央行官員指出，去年全年外資來台投資創高，主要反映外資持續對台投資，特別是離岸風電等項目。

央行統計，111年全年經常帳順差1017.3億美元，金融帳淨資產增加981.0億美元，央行準備資產增加108.8億美元。

對於去年全年國際收支順差（央行準備資產）增加108.8億美元，央行官員解釋，去年11月美元較弱，國際資金回流新興市場，央行考量匯率穩定，因而進場調節，加上外匯存底孳息收入，因而拉高央行準備資產金額。（編輯：趙蔚蘭）1120220