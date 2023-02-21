觀光股漲多拉回 航運走強台股盤中翻紅

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（中央社記者吳家豪台北21日電）美股20日休市1天，台股今天開低橫向整理，早盤最低來到15496.73點，下跌54點，電子及金融股走弱，觀光股漲多拉回；盤中電子股回神、航運股走強，加權指數翻紅，呈震盪走勢。

至10時52分左右，台股加權指數來到15557.15點，上漲5.92點，成交值新台幣1323.22億元；電子股漲0.11%，金融股跌1.00%。

電子權值股台積電今天休息，盤中最低至513元、跌幅約0.78%；大立光通過去年下半年配息46元，激勵股價走高，今天盤中高點來到2270元、漲幅超過3.6%。

觀光股漲多拉回，雄獅、王品、雲品盤中跌幅皆超過3%。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中走揚，漲幅皆在3%左右，推升類股指數盤中上揚約1.5%。興櫃航空股星宇今天盤中再度走揚觸及50元，至9時30分左右急殺翻黑，隨後在平盤附近遊走。

軍工概念股今天表現搶眼，雷虎傳出獲國防部採購無人機，有望挹注營收，今天盤中攻上漲停價52.5元。熱塑性聚氨酯（TPU）機能布暨成品廠八貫打進防彈背心供應鏈，今天盤中最高來到166.5元，漲幅超過8%。

人工智慧（AI）概念股也受到買盤青睞，系統整合商虎門科技盤中亮燈漲停，達65.5元；資訊服務商力新盤中觸及漲停15.6元後打開，漲幅維持在9%左右；IC設計服務廠創意再度站上千元，盤中最高來到1040元、漲幅超過4.5%。（編輯：楊蘭軒）1120221