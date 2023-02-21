外資賣超2.44億元 提款金融股、航空雙雄

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（中央社記者吳家豪台北21日電）台股今天開低狹幅震盪，終場收在15563點，上漲11.77點，外資及陸資賣超新台幣2.44億元，主要減碼對象包括金融股及航空雙雄，以玉山金賣超4.6萬張最多。

台股今天小幅開低，台積電等權值股休息，觀光股漲多拉回，盤中航運股回神，加權指數跌幅收斂，最後一盤成交逾127億元拉抬指數，終場收在15563點，上漲11.77點，成交金額新台幣2212.71億元。

三大法人合計買超8.1億元，其中自營商賣超1.6億元，投信買超12.14億元，外資及陸資賣超2.44億元。

觀察外資賣超前10名個股，玉山金賣超4.6萬張居首，長榮航、華航分別賣超3.29萬張、1.68萬張，排第2、3名；其次依序為三商壽、東元、台船、康舒、聯電、凌巨、遠傳。

外資買超族群聚焦面板及航運貨櫃股，其中群創買超3.35萬張排第1，長榮1.74萬張排第2，陽明買超1.29萬張位居第3。

投信同樣青睞面板股，買超前5名依序為群創、華城、華孚、友達、上銀。（編輯：黃國倫）1120221