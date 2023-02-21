中華電攜手越南智慧城市聯盟 新南向再下一城

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（中央社記者江明晏台北21日電）中華電信今天宣布，越南智慧城市聯盟（VSCC）與中華電信簽訂合作備忘錄（MOU），成為新的聯合創始會員，意味著中華電信深耕越南市場又向前邁進一步。

中華電信今天獲越南智慧城市聯盟（VSCC）邀請，參加與胡志明市建築建材協會（SACA）在越南胡志明市合辦的越南智慧城市未來大會。越南智慧城市聯盟（VSCC）正式宣布與中華電信簽訂合作備忘錄（MOU），成為新的聯合創始會員。

中華電說明，過去越南在智慧城市或智慧鄉鎮未標準化之際，不同城市間的建設及開發項目，也有不同的定義，導致越南城市及各地區間缺乏整體與一致性的規劃，而中華電信研發的City Operating System（CityOS）城市治理平台是目前越南智慧城市發展上的智慧解決方案之一。

此外，中華電指出，越南智慧城市聯盟（VSCC）的會員中，Fundación Metropoli 是一個擁有為城市規劃、景觀設計、建築設計，和建立區域生態系統極具經驗的歐洲公司；Dien Quang是一家研發智慧照明、服務和解決方案的上市公司，其產品已廣泛應用於多個領域。

而中華電信可將台灣在地電信基礎建設、國際服務、寬頻、互聯網及5G智慧服務的應用經驗，協助越南升級現代化技術，除可提供最新的5G智慧解決方案，可提供連線速度、高效管理和大數據管理的整體方案。

中華電看好，3家創始會員將可為越南城市帶來更豐富多元的智慧化城市，VSCC將持續爭取越南與世界各國技術領域不同組織的支持與合作。（編輯：趙蔚蘭）1120221