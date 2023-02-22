台股開盤跌21.83點

首頁 / 證券台股開盤跌21.83點2023/2/22 09:04請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北22日電）台北股市今天開盤跌21.83點，加權股價指數為15541.17點，成交金額新台幣20.27億元。1120222#台北市聚焦新聞台美國安會談7小時 副國務卿及白宮官員與會俄烏戰爭週年》無人機和多管火箭立功 各式抗俄利器一次看專家：中國在歐洲抨擊美國 錯判形勢恐加深隔閡陳吉仲為蛋供應現況致歉 允升級蛋雞產業競爭力白天氣溫回升 吳德榮：228連假先冷後漸暖 低溫探8度拜登波蘭演說：烏克蘭屹立不搖 俄軍絕不會戰勝早安世界》立院三讀通過疫後特別條例 預計4月普發現金6000元吳釗燮顧立雄抵AIT總部 出席台美國安會談蒲亭再以核武恫嚇 宣告退出美俄條約持續對烏克蘭作戰北約秘書長：蒲亭暫停限武條約想引世界大戰冷空氣24日南下 228連假前2天中部以北偏濕冷升息憂慮再起 美股道瓊大跌697點今年最慘泉裕泰：台灣加入CPTPP是確保生存所需 將全心協助鄭文燦：多元方案解決蛋荒 預估3月初緩解江少慶4局好投最速147公里 WBC自辦熱身賽勝獅蒲亭宣布暫退美俄限武條約 新戰略核武將投入戰鬥中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。