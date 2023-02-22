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專家：中國在歐洲抨擊美國 錯判形勢恐加深隔閡
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台股開盤跌21.83點

2023/2/22 09:04
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（中央社台北22日電）台北股市今天開盤跌21.83點，加權股價指數為15541.17點，成交金額新台幣20.27億元。1120222

#台北市
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