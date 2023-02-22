宏碁PC連5年稱霸菲律賓 去年市占達33.4%

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（中央社記者吳家豪台北22日電）市調機構資料指出，宏碁個人電腦（PC）2022年在菲律賓市場，以33.4%的市占率排名第一，連續5年蟬聯市場冠軍。

宏碁今天發布新聞稿指出，為了滿足不同生活型態的需求，打造出多元的個人電腦產品線，涵蓋電競、商用、輕薄和環保等產品。旗下Predator電競產品以創新技術，讓玩家能沉浸於遊戲體驗中，也讓宏碁電競筆電站穩菲律賓市場，2022年以近4成的市占率位居菲律賓市場第一，去年下半年銷售年增率達37%，超越業界幾近持平的水準。

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受到PC產業持續修正、農曆新年假期影響，宏碁今年1月合併營收約新台幣136.33億元，月減40.45%、年減45.81%，為35個月以來新低。不過宏碁發展多重事業引擎的策略持續展現動能，非PC及顯示器事業在1月貢獻總營收的35.3%。

宏碁董事長陳俊聖日前受訪指出，消費性電子產品需求還沒看到回升跡象，仍處於辛苦的過程，目前歐洲和美國景氣較差，東南亞與南亞經濟情況較好。宏碁庫存去化已接近尾聲，重點在於終端市場需求，上半年沒有太好，要觀察下半年能否復甦。（編輯：張良知）1120222