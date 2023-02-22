台股反應美升息與俄核武威脅 法人：後市觀察美元

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（中央社記者潘智義台北22日電）美國消費者物價指數優於預期，引發美聯準會（Fed）持續升息疑慮，加上俄國核武威脅，恐慌氣氛使美股重挫，台股大跌。法人認為，台股短線震盪難免，須待美元轉弱，外資回流才易走揚。

俄國總統蒲亭宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START），核武疑慮升溫，引爆市場恐慌氣氛。

加權指數終場收在15418.77點，下跌144.23點，跌幅0.93%，成交值新台幣2390.05億元，加計盤後交易約2439.05億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，在美聯準會（Fed）升息疑慮未除，俄烏戰火下美國總統拜登訪問烏克蘭，引發俄羅斯核武的威脅，更帶來市場恐慌氣氛。

蔡明翰說，市場恐慌氣氛下，美債殖利率、美元皆創波段新高，國際股市弱勢，台股跟著有壓力，投資人短線宜保守因應。

他指出，美元未轉弱前，外資恐有賣超壓力，但若要像去年大幅賣超的機率不大，畢竟美國升息、俄烏戰事都是去年存在的「老利空」，因台股已反彈一波，才會在指數高點遇利空拉回。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股自低點上漲2成以上，由於投資人擔心美國聯準會（Fed）升息的終極利率高於市場預期，指數短線震盪難免，年線15200點將是觀察重點。（編輯：張均懋）1120222