台股開盤漲44.69點

首頁 / 證券台股開盤漲44.69點2023/2/23 09:04請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北23日電）台北股市今天開盤漲44.69點，加權股價指數為15463.46點，成交金額新台幣25.39億元。1120223#台北市聚焦新聞早安世界》台美國安會談離華府更近 學者：印證制度化溝通管道華郵：美眾院中國委員會主席密訪台會見蔡總統學測成績上午9時開放查詢 5標及級分對照表同步公布強烈大陸冷氣團將南下 228連假前2天低溫探8度美國主辦APEC 致力確保台灣充分參與彭博：中國政府要求國企停用全球四大會計師事務所鄰近台灣 菲律賓成為西方國家亞洲戰略核心中國漂浮裝置現蹤北極 加拿大：已阻止中方海空監控俄烏戰爭將屆週年 烏克蘭人約95%相信將會勝利主計總處下修今年經濟成長率至2.12% 估CPI升破2%蛋荒高蛋價成全球性現象 禽流感通膨為主因台美高層AIT會談印證雙方有制度化溝通管道 一改神秘作風受矚蒲亭宣布習近平將訪莫斯科 稱俄中關係進入新境界史上首次 國軍下半年將以營級部隊規模赴美交流中國白髮運動後武漢上演「紅色恐怖」 至少5示威者被捕特派專欄／新加坡惡鴉啄頭叼髮驚悚上演 都市自然夢想成難題中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。