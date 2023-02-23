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首頁 / 證券

投資人關注聯準會持續升息 亞股走勢不一

2023/2/23 17:50
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（中央社香港23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）最新公布的會議紀要顯示，聯準會將持續升息，且時間比之前預期還久之後，市場買盤不振，亞洲股市走勢不一。

法新社報導，聯準會最新公布的會議紀要提到：「與會者認為緊縮政策立場，必須持續到未來的數據足以證明通膨處於持續向下至2%的趨勢，這可能需要一些時間。」

這項會議紀錄強化了外界普遍預期決策官員力圖將通膨壓低至目標2%的看法。

橡樹資本管理公司（Oaktree Capital Management）的波里（Danielle Poli）告訴彭博電視：「我們今年的重大疑慮之一，也就是市場期待的事件－聯準會升息立場轉趨溫和－不太可能發生。市場在過去兩週才稍微又再意識到這點。」

美國今天將公布最新失業救濟申請人數，市場可望從中一窺美國就業市場的力道。

亞洲股市昨天重挫後，今天走勢不一。港股恆生指數收跌0.4%，來到20351.35點。上海綜合股價指數收低0.1%，來到3287.48點。日本股市適逢假日休市一天。

至於亞洲其他股市，雪梨、新加坡和馬尼拉股市收跌；首爾、台北和威靈頓股市則收高。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120223

#聯準會
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