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限空令解除台股震盪逾百點 盤中15700點得而復失

2023/2/24 10:35（2/24 11:20 更新）
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台股24日開高後拉回，上下震盪逾百點，15700點整數關卡得而復失，盤中小漲力守平盤約15620點。（中央社檔案照片）
台股24日開高後拉回，上下震盪逾百點，15700點整數關卡得而復失，盤中小漲力守平盤約15620點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）金管會解除限空令等穩定股市措施，台股今天開高後拉回，上下震盪逾百點，15700點整數關卡得而復失，盤中小漲力守平盤約15620點。法人表示，市場重新關注美國聯準會升息動向，不確定因素增加，預期短線台股走勢震盪整理。

金管會解除限空令等穩定股市措施，取消個股當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日平盤下禁空限制。至於國安基金暫無退場規劃。

台股今天開盤走強後震盪拉回，電子股回檔，代表中小型股的櫃買OTC指數修正，大盤指數一度重返15700點整數關卡後拉回至15620點平盤附近整理，15700點得而復失，上下震盪逾百點。

到10時22分，台股加權指數來到15617.68點，小漲2.27點，漲幅0.01%，盤中成交值來到新台幣1280.71億元，其中電子股小漲0.2%，金融股小跌0.24%，航運股小漲0.53%。

電子權值股盤中漲跌互見，權王台積電漲幅收斂力守平盤518元，鴻海翻黑小跌，聯發科、聯電小漲，日月光投控勁揚盤中漲近3%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，金管會解除限空令，台股今天早盤衝高後，投資人出現獲利調節賣壓，加上近期反彈的櫃買OTC指數回檔，相對強勢的中小型族群整理，大盤呈現震盪走勢。

展望台股後市，簡伯儀表示，228連假後3月上旬，市場重新關注美國聯準會（Fed）升息動向，市場不確定因素增加，預期短線台股走勢震盪整理。（編輯：潘羿菁）1120224

#台股
#簡伯儀
#金管會
簡伯儀
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