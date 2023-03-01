新台幣早盤重貶1.72角跌破30.6元 創近2個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）228連假期間，亞幣普遍走貶，新台幣匯率今天連假後首個交易日展開補跌，今天早盤一度重貶1.72角、最低觸及30.652元，創盤中近2個月新低紀錄。

市場對於美國聯準會升息預期日漸濃厚，美元指數站穩104之上，甚至一度衝上105，讓亞幣「壓力山大」。台灣228連假期間，亞幣普遍走弱，人民幣更是重貶進逼7元大關。

新台幣匯率今天以30.56元開盤，貶8分，而後迅速跌破30.6元價位，最低觸及30.652元、狂殺1.72角，創今年1月上旬以來、盤中近2個月新低紀錄。

中央銀行總裁楊金龍今天上午於立法院業務報告時，被立委問及新台幣匯率重貶的看法，他表示，新台幣匯率並無所謂「楊金龍防線」，匯率是由市場供需決定，不過央行會視市場狀況，必要時進場調節，維持匯率穩定。

中央銀行業務報告也揭露，去年央行為了穩定匯市，上下半年分別淨賣匯82.5億美元及47.5億美元，合計淨賣匯130億美元。（編輯：張均懋）1120301