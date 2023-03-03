歐美股市收高 法人：美元指數牽動資金行情

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（中央社記者江明晏台北3日電）不甩升息疑慮，歐美股市今天均收高，台股2日買盤低檔承接，終場小漲0.23點，收在15598.72點，分析師指出，美元指數表現牽動台股資金行情，近期台股高低點波動加劇，指數高檔整理。

儘管對於央行收緊貨幣政策的疑慮仍在，華爾街股市最近經歷一波賣壓後，主要指數因投資人逢低買進而收高。

道瓊工業指數勁揚341.73點或1.05%，以33003.57點作收，標準普爾500指數上漲29.96點或0.76%，收3981.35點，科技股那斯達克指數揚升83.50點或0.73%，收11462.98點，費城半導體指數上漲28.28點或0.96%，收2984.11點。

不顧歐元區通膨數據比預期來得差，歐洲3大股市也都收高。

台股2日在電子股走弱，航運、生技、鋼鐵及觀光類股走強交錯影響下，指數震盪小漲0.23點，收在15598.72點，成交值新台幣2132.95億元。

三大法人共計賣超25.4億元，其中，外資及陸資賣超38.01億元，自營商賣超17.55億元，投信買超30.16億元。

投顧分析師指出，台股籌碼短線雖然維持偏多格局，但近期高低點波動加劇，且外資賣現貨，期貨多單連續性調節，有開始獲利下車的跡象。整體來看，短線個股還是有表現機會，但指數高檔整理，投資人仍須抱持居高思危的心態。

分析師表示，美元指數牽動資金行情，將是台股後續強弱關鍵，2日觀察資金流向除既有觀光餐飲、IC設計、儲能重電持續強勢之外，散裝、貨櫃以及高殖利率也展開漲勢，代表市場已存提防震盪的警戒，資金有朝相對低基期族群移動的跡象。（編輯：張均懋）1120303