股匯雙漲 新台幣終結連3貶收30.627元
2023/3/3 18:46
（中央社記者蘇思云台北3日電）台股今天開高震盪，終場小漲9.7點，美元指數回落下，亞洲貨幣喘口氣，新台幣兌美元今天收盤收30.627元，小升0.3分，終結連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額14.41億美元。
美國聯準會（Fed）近期鷹派鴿派立場交雜，台股今天早盤雖然一度漲逾百點，但盤中逢高震盪漲幅縮水，終場小漲9.7點，收在15608.42點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超7.58億元。
外匯交易員表示，外資有買有賣，進出口商也都有進場對作，新台幣兌美元今天開盤價為30.620元，早盤最高來到30.565元，最低30.638元，午後呈現狹幅整理，最後收在30.627元，小升0.3分。
新台幣今天同步收週線，本週貶值1.47角或0.48%。
外匯交易員表示，美元指數稍微回落，亞洲貨幣暫時喘口氣，後續還是要持續關注美國經濟數據與外資動向，預估新台幣短期可能狹幅區間整理。（編輯：潘羿菁）1120303
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