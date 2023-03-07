更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽張育成敲出安打 台灣1比5落後巴拿馬
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股12/300
首頁 / 證券

台股盤中漲逾60點攻上15800關卡 電器電纜、電機人氣旺

2023/3/7 10:54（3/7 11:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股7日早盤一度走黑，盤中買盤進場，助攻指數站上15800點關卡。（中央社檔案照片）
台股7日早盤一度走黑，盤中買盤進場，助攻指數站上15800點關卡。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北7日電）美股4大指數漲跌互見，台股今天早盤一度走黑，盤中買盤進場，助攻指數站上15800點關卡。盤面上，電機、電器電纜受到買盤青睞，電子類股表現較為遜色。

截至10時30分，加權指數上漲66.86點，來到15830.37點，漲幅0.42%，成交量新台幣1156.75億元。

觀察盤面上個股走勢，晶圓代工廠台積電以平盤價521元開出，盤中高點至522元，呈現震盪整理。昨天強攻漲停的光學鏡頭廠大立光今天翻黑，盤中低點至2400元，跌逾2%。

電機機械族群表現強勢，類股盤中上漲超過2%；傳動元件大廠上銀釋出第2季業績可望逐步上拉，上半年業績拚逐月回溫等利多訊息，盤中股價強漲逾半根漲停板，高點至271元。

另外，具備能源政策題材的電器電纜類股今天頗受買盤青睞，盤中在買氣進場助攻下，漲幅超過4%。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析，今天台股呈現震盪格局，資金集中往基期偏低的個股進行輪動，波段漲幅較大的族群則進入整理或修正。（編輯：趙蔚蘭）1110307

#台股
#台積電
#大立光
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
電子不振、觀光強勢 台股早盤狹幅震盪