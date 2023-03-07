台股盤中漲逾60點攻上15800關卡 電器電纜、電機人氣旺

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（中央社記者賴言曦台北7日電）美股4大指數漲跌互見，台股今天早盤一度走黑，盤中買盤進場，助攻指數站上15800點關卡。盤面上，電機、電器電纜受到買盤青睞，電子類股表現較為遜色。

截至10時30分，加權指數上漲66.86點，來到15830.37點，漲幅0.42%，成交量新台幣1156.75億元。

觀察盤面上個股走勢，晶圓代工廠台積電以平盤價521元開出，盤中高點至522元，呈現震盪整理。昨天強攻漲停的光學鏡頭廠大立光今天翻黑，盤中低點至2400元，跌逾2%。

電機機械族群表現強勢，類股盤中上漲超過2%；傳動元件大廠上銀釋出第2季業績可望逐步上拉，上半年業績拚逐月回溫等利多訊息，盤中股價強漲逾半根漲停板，高點至271元。

另外，具備能源政策題材的電器電纜類股今天頗受買盤青睞，盤中在買氣進場助攻下，漲幅超過4%。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析，今天台股呈現震盪格局，資金集中往基期偏低的個股進行輪動，波段漲幅較大的族群則進入整理或修正。（編輯：趙蔚蘭）1110307