Uber台灣首位女性總經理 楊麗達出任

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（中央社記者吳家豪台北7日電）叫車服務Uber今天透過新聞稿宣布楊麗達（Margarita Peker）即日起接任Uber台灣總經理；原總經理楊思祥（Raymund Li）轉戰歐洲，擔任Uber南歐與中東歐區域市場總經理。

Uber表示，暨李佳穎出任Uber Eats台灣首位女性總經理之後，再次內部拔擢楊麗達成為Uber台灣首位女性總經理，展現Uber在全球市場和台灣致力於多元共融職場的努力。

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來自於澳洲的楊麗達已移居台北，她於2017年加入Uber，陸續在Uber和Uber Eats累積行銷和營運職務經驗。在擔任Uber台灣總經理前，楊麗達為Uber紐澳市場營運總監，也曾於全球領導團隊擔任不同要職。

楊麗達說，Uber顯然已經成為維繫城市交通脈動的一環，塑造良好的乘車體驗，更帶給合作車隊夥伴與合計超過1萬名合作職業駕駛經濟機會。她也觀察到Uber與城市更深入合作的可能，期盼儘快開展合作新契機。（編輯：翟思嘉）1120307