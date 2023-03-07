證交所：ESG資訊平台7月上線 評鑑時點再研議

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台灣證券交易所董事長林修銘（中）7日在台灣永續淨零共好ESG低碳指數暨ETF發表會上表示，ESG資訊平台預計7月中上路。中央社記者潘智義攝 112年3月7日

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（中央社記者潘智義台北7日電）台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，ESG（環境、社會責任、公司治理）資訊平台預計7月中上路，但原規劃明年開始的ESG評鑑時程，仍須進一步確認。

林修銘在台灣永續淨零共好ESG低碳指數暨ETF發表會受訪時指出，雖然ESG資訊平台預計7月中上路，但對原規劃在明年開始的ESG評鑑時程，他卻語帶保留說，ESG評鑑就和公司治理評鑑一樣，只是手段，重點不在結果，盼藉此引導上市櫃公司走向。

至於今天發表的群益台灣ESG低碳ETF（00923），將在3月8日掛牌，但才3天時間已募集48.3億元，為2022年至今台股ETF募集金額最高紀錄。

群益投信賴政昇董事長表示，「群益台灣ESG低碳50 ETF」是群益投信首檔符合主管機關認定的ESG基金，因應國際課徵碳稅趨勢，上市櫃公司能否符合低碳標準，將直接影響獲利，而獲利表現更影響股價，所以才要選擇低碳指數成份股投資。

證交所統計，ESG相關指數已授權發行指數股票型基金（ETF）、指數投資證券（ETN）、指數期貨、基金及政府退休基金的投資績效參考指標等，合計資產規模超過2000億元，協助國內推動ESG投資。

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此外，林修銘指出，除ESG資訊平台可以查到產業、個別公司的相關資訊，以及ESG相關法規，證交所與台灣指數公司為達成「多元化ESG商品」目標，截至2023年1月已發布24檔永續主題指數，類型從社會、治理面向延伸至ESG中小型股、ESG加上產業或投資因子等多樣化指數，並致力推展多元應用。

同時，為落實減碳，林修銘強調，證交所辦公室自今年4月開始將做到完全使用綠電。（編輯：林淑媛）1120307