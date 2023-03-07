王品續展店拚成長 暫無漲價計畫

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（中央社記者江明晏台北7日電）王品集團成立30年，成為在兩岸擁400家店的集團，起家品牌「王品牛排」在台11家店去年營收達新台幣7億元，近年啟動改裝與新菜單，集團旗下品牌將持續展店，續拚成長；針對近期人事與食材成本提升，王品並無價格調漲計畫。

王品集團的創始品牌「王品牛排」在台灣成立30年，今天舉行30週年記者會，首度公開新制服與新菜色。

王品精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，集團自1993年在台中文心路成立王品牛排第一家門店，王品牛排至今已服務超過2300萬人次，已經發展成兩岸合計32個品牌、超過400家門店規模。

她表示，王品牛排有7成都是老客戶，年齡層落在30歲以上，客單價平均1680元，期望帶進年輕客層。王品牛排目前在台有11家店，暫時無展店計畫，但去年開始為迎接30週年就啟動一系列改裝作業，今年預計會完成4家店，包含中壢店的搬遷計畫，期望帶動門市營業額成長。

侯鵬蓉表示，去年全台11家王品牛排營收合計達7億元，在擺脫疫情干擾下，期望今年能持續成長；而包含王品牛排、夏慕尼、阪前鐵板燒等7個品牌在內的精緻餐飲事業群今年將展店6到7家，營收去年達約30億元，今年也將繼續成長。

展望後續，王品全集團各品牌今年在台灣預計共將展店30到40家店，大陸事業群迎接市場復甦，預計下半年重新啟動展店步伐，針對王品牛排和西堤牛排持續展店。

此外，針對近期原物料與人事成本增加，王品表示，目前人事、食材持續推升成本，從去年就開始發生，坦言對「毛利表現有壓力」，但目前集團沒有漲價規劃。

至於全台缺蛋、缺雞肉，王品指出，與供應鏈有長期性合作，毛利多少影響，但王品集團透過管理，可望讓影響力降低。（編輯：楊蘭軒）1120307