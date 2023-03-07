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外資買超39.23億元 布局鴻海、開發金等

2023/3/7 18:47
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（中央社記者賴言曦台北7日電）台股今天漲94.38點，收在15857.89點。三大法人合計買超新台幣93.54億元，外資及陸資買超39.23億元，敲進約1.4萬張鴻海居冠，不過面板族群的群創遭調節約3.1萬張。

台股今天終場上漲94.38點，收在15857.89點，成交值2300.78億元。三大法人同步買超，自營商買超18.54億元，投信買超35.77億元，外資及陸資買超39.23億元。

根據台灣證券交易所統計，外資今天買超前10名中，敲進約1.4萬張鴻海居冠，第2、3名分別是9006張開發金、7769張長榮。其餘外資買超個股依序為台企銀、大成鋼、華孚、華新、玉山金、中鴻、期街口布蘭特正2。

外資賣超前3名分別為群創、華邦電及友達，分別調節3.1萬張、1.7萬張及9643張。其餘外資賣超個股依序為長榮航、欣興、佳世達、中信金、富邦越南、FH富時不動產及聯電。

今天買超台股的投信則敲進最多群創，買超約1.3萬張；投信賣超方面，以調節2838張永豐金居冠。（編輯：潘羿菁）1120307

#台股
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