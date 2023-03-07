緯謙結盟美獨角獸企業 攻數位轉型商機

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（中央社記者吳家豪台北7日電）代工廠緯創集團旗下雲端服務供應商緯謙科技今天宣布與大數據公司Databricks建立夥伴合作關係，攜手提供雲端技術與垂直產業解決方案。

緯謙發布新聞稿表示，Databricks為美國知名的獨角獸企業（成立不到10年，但估值超過10億美元的未上市公司），主要投資人包括亞馬遜網路服務（AWS）、微軟（Microsoft）、Google與Salesforce等知名企業。

Databricks以Apache Spark開源技術為基礎，專注於巨量資料分析與人工智慧（AI）應用，服務範疇橫跨高科技、零售、金融和醫療產業，協助全球超過9000家企業透過分析數據重塑商業價值。

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緯謙取得Databricks顧問及系統整合夥伴資格後，將以自身跨雲整合的能力，結合大數據、AI、雲端運算等技術，提供客戶多元的垂直場景應用，現已完成電商集團美而快導入建置，透過Azure Databricks建立結構化、半結構化與非結構化的資料類型，結合Power BI將資料模型串接，達成即時產品推薦預測分析與整合。

緯謙副總經理羅傳璽說，許多企業都意識到數據對於數位轉型的重要性，卻不曉得如何提取有用的資料並升級數據價值。緯謙和大數據技術領導者Databricks建立夥伴關係，期望未來協助客戶提升決策速度與營運效率。（編輯：楊凱翔）1120307