研調：中國電動車需求恢復慢 2月電池及原料價格跌

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（中央社記者潘智義台北7日電）研調機構集邦科技今天表示，中國電動車需求恢復緩慢，2月鋰電池產業鏈持續消化庫存，上游原材料價格續挫，2月中國電池用碳酸鋰、氫氧化鋰市場均價分別月跌9%和8%。

集邦（TrendForce）發布新聞稿指出，中國電動汽車市場經歷1月銷量下滑後，2月市場需求恢復緩慢，電動車市場銷量月增約20%。由於終端市場需求恢復不及預期，動力電池產業鏈對原料的採購維持低庫存策略。

在上游供給增加，但下游需求成長放緩的情況下，中國動力電池市場暫時處於供過於求狀態。

集邦說明，中國電池級碳酸鋰最低價格已跌至每噸人民幣40萬元以下，鈷產品如四氧化三鈷、硫酸鈷等原料已跌至低點，雖近期小幅回升，但需求支撐仍不足，下游廠商備貨意願謹慎。

2月其他鋰電材料也同步下跌，如人造石墨負極材料月跌8%至14%，電解液月跌5%至8%，磷酸鐵鋰前驅體材料月跌超過15%。

集邦指出，因上游材料價格持續下滑，2月鋰離子電池電芯價格進一步下調，車用方形三元電芯和鐵鋰電芯均價月跌約3%至4%，軟包型三元動力電芯均價月跌約4%；儲能電芯方面，2月磷酸鐵鋰儲能電芯市場均價月跌3%。

消費電池電芯方面，目前中國市場需求表現也依舊不佳，終端市場持續低迷。（編輯：楊蘭軒）1120307