台股盤中震盪跌近80點 中小型題材股各自表現

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾在國會的鷹派發言引發市場疑慮，美股道瓊重挫574點，台股電子股遭遇逆風，但儲能、車電、生技類股撐盤維繫人氣，盤中指數下跌近80點，15800點上下震盪。

截至10時48分，加權股價指數下跌80點、為15777.89點、成交值新台幣1311.43億元。

櫃買指數率先由黑翻紅，儲能概念股延續強勢表現，泓得能源-創盤中再攻漲停146元，華城漲幅超過6%，中興電維持紅盤，生技股也在寶齡富錦、麗豐-KY、承業醫帶頭下，展現抗跌力道。

分析師表示，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在國會示意利率可能升得更高、維持更久，投資人憂心聯準會在3月下旬可能升息2碼（0.5個百分點），引發美股重挫，美元指數也飆至105.67，創3個月以來新高，新台幣匯率早盤最低觸及30.784元、重摔1.9角，創盤中逾兩個半月新低紀錄，外資是否大賣台股需要密切關注。

券商表示，由於美國升息態勢不減恐導致資金動能減弱，5日線15717點將是短線多空觀察點，市場關注接下來10日公布的2月非農報告，進一步判斷利率後續走勢。（編輯：趙蔚蘭）1120308