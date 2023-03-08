金融急拉尾盤 台股力守15800點

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）台股無懼美股重挫574點，盤中在儲能、車電、生技力挺下，最深跌點僅116點；尾盤在金融股拉升下，終場小跌39.69點，以15818.2點作收，力守15800點關卡。

台股加權股價指數終場下跌39.69點，跌幅0.25%，收在15818.2點，留下約77點下影線，成交值新台幣2453.58億元。

台股今天車電、資訊族群相對強勢，儲能概念股在泓德能源-創於盤中再拉第3根漲停帶動下，中興電站穩百元大關，華城強漲5.52%；高價股大立光及創意則逆勢走揚。

分析師認為，台股今天相對強勢，回檔連5日線15729點都未觸及，櫃買指數更是再創新高，顯示短線台股似有與美股脫鉤之勢；不過由於台股在突破2月高檔整理平台後，量能未能持續增溫，雖然技術面維持強勢，仍需小心短線有回檔的可能性。

分析師指出，近期上市櫃個股陸續公布2月營收，在擺脫春節長假影響因素後，營收表現能否適時回升值得觀察；美國10日將公布非農數據，也將再次牽動利率後續走勢，進而影響美股表現。（編輯：張良知）1120308