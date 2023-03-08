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聯強去年每股盈餘9.44元 擬發現金股利3.5元

2023/3/8 21:47
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（中央社記者吳家豪台北8日電）3C通路商聯強今天公布2022年度財報，稅後淨利約新台幣157億元、年減9%，創歷史次高，連續2年突破百億大關；每股盈餘9.44元，大賺近一個股本；董事會決議配發現金股利每股3.5元。

聯強去年合併營收約4246億元，寫下歷史新高。其中，商用加值和半導體營收分別年增17%、16%，資訊消費和通訊營收分別年減13%、5%。

聯強發布新聞稿表示，去年受到通貨膨脹、升息、地緣衝突等影響，終端消費與企業投資從下半年開始明顯趨於保守，造成市場需求急凍，對企業經營帶來挑戰。聯強因超前部署，自疫情前全力進行營運體質改造與推動數位轉型，即使去年下半年遭遇市場逆風，營收與獲利仍能持續創高。

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聯強去年營收逐季成長，第4季1115億元為全年最高；第4季毛利與營業利益同創單季歷史新高，分別達到51億元與29億元；稅後淨利與每股盈餘分別為25億元、1.48元，也都是近年高點。聯強也致力於庫存優化，去年底庫存水準已較第3季高點下降超過10%，並持續加速去化。

累計2022全年聯強稅前淨利持續超越200億元、達到203億元，為歷史次高，但受到升息、利息費用大增以及調整投資認列方式的影響，年減13%。（編輯：楊蘭軒）1120308

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