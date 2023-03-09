111年售屋財交所得計算標準出爐 高雄楠梓等調最多

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（中央社記者張璦台北9日電）財政部今天公布111年度個人出售房屋的財交所得計算規定，全台300多個行政區，約半數計算標準有調升，以高雄楠梓、新竹市、新竹縣竹北市，調6個百分點最高，反映當地房市偏熱。

個人出售房屋，依取得時間點不同，課稅方式分為舊制及「房地合一新制」。按規定，舊制案件若可明確知道實際交易價格及原始取得成本，要以「賣價減成本」計算獲利課稅。

不過，針對無法證明或查清賣價或取得成本，就得靠財政部每年公布的「個人出售房屋財產交易所得標準」來設算課稅，例如以「房屋評定現值的一定比例」來計算獲利。

財政部今天發布111年度個人出售房屋的財產交易所得計算規定，適用範圍是今年5月申報去年舊制房屋交易案件。

財政部表示，全台300多個行政區，約半數的標準有調升，幅度落在1個至6個百分點；調升6個百分點的，包含高雄楠梓、新竹市、新竹縣竹北市。

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財政部說明，去年房市交易還算熱絡，請國稅局評估並按公式計算進行調整，比如高雄楠梓、新竹市、新竹縣竹北市，房價還是有一定漲幅，因此所得計算標準也有一定幅度的調升。

調高5個百分點的有30幾個行政區，包含高雄鼓山、三民、左營；桃園龜山、平鎮；台中西區、北區、烏日；新北三峽、萬里；台南安平、北區、南區、中西區、永康區、柳營。非六都方面，彰化二林、南投埔里也調升5個百分點。另有30多個行政區也調升4個百分點。（編輯：潘羿菁）1120309